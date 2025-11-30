Borçlusunun doğalgaz sayacını ateşe verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak'ta bulunan bir binadaki dairenin girişinde, doğalgaz sayacının yakılmaya çalışılmasına ilişkin inceleme yaptı.

Ekipler, karton ile yakılan ateş sonucu doğalgaz sayacının zarar gördüğünü, olay yerine gelen İGDAŞ ekiplerince sayacın değişiminin yapıldığını belirledi.

YAKALANDI

Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli Y.Y. (30) polis tarafından yakalandı.

Y.Y.'nin ifadesinde, dairede oturan T.G.'den 100 bin lira alacağı olduğunu, bu sebeple kapının önündeki sayacı ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.