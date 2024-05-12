Borcunu ödemeyen arkadaşını tüfekle öldürdü

Denizli'nin Çardak ilçesinde, Cihat Arman (45) borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Osman Eren'i (55) tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Arman'ın arkadaşını, kefil olduğu krediyi ödemeyince evine haciz geldiği için çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi.

Borcunu ödemeyen arkadaşını tüfekle öldürdü
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Olay, saat 10.00 sıralarında Gemiş Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat Arman ile kendisi gibi çoban olan Osman Eren arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Cihat Arman, yanındaki ruhsatsız tüfekle Osman Eren'i karnından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde Cihat Arman'ı gözaltına aldı.

Arman'ın arkadaşı Eren'e bankadan kredi çekerken kefil olduğu, Eren'in borçlarını ödememesi üzerine evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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