Borcunu ödemeyen dayısını öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde oto kaportacı Erol Arı, borçlu olduğu yeğeni Celal Güngör tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Borcunu ödemeyen dayısını öldürdü

Çankaya'nın Yakupabdal Mahallesi'nde yer alan iş yerinde, oto kaportacı Erol Arı ile borçlu olduğu yeğeni Celal Güngör arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada Celal Güngör, yanında getirdiği tüfekle dayısı Erol Arı'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Erol Arı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Güngör jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Borcunu ödemeyen dayısını öldürdü - 1

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Erol Arı için Mamak ilçesindeki Ortaköy Camisi’nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Arı'nın ailesi ve yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Arı, namaz sonrası toprağa verildi.

Şüpheli Celal Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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