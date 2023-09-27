Borcunu ödemeyen dayısını öldürdü

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından cenazesi teslim alınan Erol Arı için Mamak ilçesindeki Ortaköy Camisi’nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Arı'nın ailesi ve yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Arı, namaz sonrası toprağa verildi.



Şüpheli Celal Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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