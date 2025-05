Bordo bereli babanın adalet arayışı: Oğlumu ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü

"CEP TELEFONUNDAN BİYOLOJİK SWAP ALDIK"



Üzerine atılı suçlamaları reddeden tutuksuz sanık Deniz A., "O tarihte OYİ grup amiri olarak görev yapıyordum. Olay yerine Musa ve Duygu ile gittik. İhbardan 20 dakika sonra vardık. Çok sayıda polis vardı. Cesede yakın yerde güvenlik şeridi hatırlıyorum. Ekibim ekipmanlarını giyip işlerine başladı. Ben de olay günü ekipmanlarımı giyip çalıştım. Amirim olan Atakan K.'yı her evrede bilgilendirdim. Kendisi de sonra olay yerine geldi. Duygu ve Musa değişmeli olarak fotoğraf ve video çekiyordu. Tüm deliller arkalı önlü fotoğraf çekildikten sonra numaralandırıldı ve yeniden çekildi. Her katın video çekimlerini yaptık. Telefonunun bulunduğu katta 2- 3 polis memuru bekliyordu. Deliller usulüne uygun olarak toplandı. Araç üzerinde parmak izi çalışması yapılmadı. Çünkü olay yerine ilk gelen ekipten bize bu yönde bir bilgi gelmedi. Onlar söyleseydi onu da yapardık. Anahtardan ve cep telefonundan biyolojik swap alındı. Bunları raporladık. Biyolojik swap alınırken fotoğraf çekilmez" dedi.



"ARABA ANAHTARI CESEDİN YANINDAYDI"



Olay Yeri İnceleme Bürosu'nda görev yapan Duygu Ö., "Telsizden gelen ihbar üzerine ekip olarak olay yerine gittik. Musa ilk gelen ekiplerden ön mülakatı almaya gitti. Ben de video çekimi yapmaya başladım. Aracın dışarıdan çekimini ben yaptım. Kapılar kilitliydi, dokunmadım. Musa aldığı bilgiler ışığında Dorukhan'ın toprak yoldan yukarı çıktığını söyledi. Biz de önce arabayı çekip sonra inşaata doğru çekim yaparak yürüdük. Savcı bizden sonra geldi. Araba anahtarı cesedin yanındaydı. Suçsuzum" diye konuştu.



"OLAYI ŞÜPHELİ BULDUĞUMU SÖYLEDİM"



Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Fikret S. de ifadesinde kamera kayıtlarını izlediğini söyledi. Fikret S., "Telsizden gelen anons üzerine Halil ile birlikte olay yerine gittik. Gittiğimizde karakol ve asayiş ekibi vardı. Bizi bekçi karşıladı ve cesedin yanına götürdü. Güvenlik tedbirlerini aldık. Araç anahtarı da cesedin az ilerisinde duruyordu. Savcı gelmeden önce ön bilgi almak için bölgedeki çalışanlarla konuştuk. Güvenlik görevlisi yanıma gelip 'Rahmetlinin içeri girerken görüntüleri var' dedi. Ben de karakol amirimiz İsmail K.'ya ilettim. O da OYİ ve cinayet bürodan birer kişiyle kulübeye girip, görüntüleri izledi. Ben dışarıdan baktım. 4- 5 kamera karanlıktı. Diğer kameralar kayıttaydı. Görüntülerde rahmetli içeri giriyordu. Başkomiserim İsmail K., bana 'Sen buradan git. Olaya cinayet bakacak. Onlar bakmazsa kamera görüntülerini ben aldırırım' dedi. Ben tecrübelerime dayanarak olayı şüpheli bulduğumu söyledim. Başkomiserim, 'Yok bu olay yüksekten düşme' dedi. Tahkikatı yapan birim benden görüntülerle ilgi bilgi istemedi. Dönemin İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine gelmişti" dedi.



"TELEFONDA TOZLAMA İŞLEMİ YAPTIK"



Şantiyede yaptıkları işlemleri anlatan, olay tarihinde OYİ ekibinde yer alan Musa E. ise şunları söyledi:



"Olay yerine gittiğimizde oradaki polis memurlarından ve sivillerden ön bilgi aldık. Dışarıda ölü bulunan kişiye ait bir araç olduğunu öğrendik. Üst katta cep telefonu olduğunu öğrendik. Aramızda, iş bölümü yaptık. Kamera çekimlerine araçtan başladık ve şantiyeye girdik. Arabada hiçbir olumsuzluk yoktu. Cesedi çektik. Kat kat çekimlerimize devam ettik. Duvar kenarındaki cep telefonunu çektim. Bizim işimiz o cep telefonunu çekmektir. Çevrede çok fazla sigara izmariti vardı. İnceleyip olayla ilgisi olmadığına karar verip, almadık. Telefonda tozlama yaptıktan sonra iz elverişli değilse fotoğraf çekimi yapılmaz. Biz de yapmadık."



Olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde polis memuru olarak görev yapan sanıklardan Halil A., "Sabah 08.30 sıralarında haber merkezinden ve WhatsApp grubundan gelen anonsun ardından olay yerine gittik. Güvenlik görevlisi bizi maktulun yanına götürdü. İsmail Y.'ye bilgi verdim. Ardından gerekli birimlere de bilgi verdim. Şeritleri resmi ekipten arkadaşla birlikte biz çektik. Cesedin yanında anahtar ve peçete vardı. Telefonu yukarıdaymış. Ben görmedim. Anahtarında yazan plakadan kimlik tespitini yaptık. Güvenlik görevlisi kamera kaydı olduğunu söyledi. Ben de Fikret'e gidip bakmasını söyledim. Ben oraya gitmedim ve kamerayı da görmedim. Suçsuzum" dedi.



"GÖRÜR GÖRMEZ CİNAYET OLDUĞUNU ANLADIM"



Sanıkların ardından baba Ethem Büyükışık dinlendi. Olay yeri fotoğraflarıyla birlikte konuşan Büyükışık, olayı öğrenip, olay yerine gittiğinde oğlu Dorukhan'ın demirlerin arasında yattığını belirtip, "Başı korkuluk demirlerinin altındaydı. Göz kenarlarında tuz birikmişti yani ağlamış. Yüksekten düşen kimse bu şekilde düşmez. Emekli generalim ve hayatım boyunca yüzlerce bilirkişilik yaptım. Olayın cinayet olduğunu görür görmez anladım. Binaya olan mesafeyi adımladım. Her şeyi kafama yerleştirdim. Olay yeri fotoğraflarını yıllarca bizden kaçırdılar. Bu fotoğraflara ulaşmamızı rahmetli İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre sağlamıştır" dedi.



"OĞLUMU YA POLİS YA DA İNŞAAT SAHİPLERİ ÖLDÜRDÜ"



Oğlunun cinayete kurban gittiğini belirten baba Büyükışık, "Olay gecesi oğlumun 01.30'da öldürüldüğü kesinleşti. Baz bilgilerinden kimin oraya geldiğini tespit ettik. Bunu mahkemenize sunacağız. O gün orada 30'un üzerinde polis memuru varmış. İnşaat sahipleri ve oğlu da gece saatlerinde orada. 02.30'da polisler adrese geliyorlar. Oğlumu brandayla taşıyorlar. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce hiçbir kamera kaydı alınmamıştır. Sahte video tanzim edilmiştir. Kameraların bulunduğu yere sanıklardan hiçbiri çıkmadı. Oğlumu ya polis ya da inşaat sahipleri öldürdü. İşçilerden biri olsa ilk gün teslim ederlerdi. Çevredeki MOBESE kameralarını da yok ettiler. Gece olaya şahit olan en az 20 kişi var. Bunların bir kısmını erken gönderiyorlar. Bir kısmını da olay yeri inceleme devam ederken kaçırıyorlar. Cinayet dosyasında yargılanacak olan şüphelileri evlerine gönderiyorlar" diye konuştu.