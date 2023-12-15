Börek 6 öğrenciyi hastanelik etti

Edirne'de pastaneden börek alıp yedikten sonra rahatsızlanan 6 lise öğrencisi, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Börek 6 öğrenciyi hastanelik etti

'de Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki İlhami Ertem Anadolu Lisesi'nden 6 öğrenci, sabah saatlerinde okulun karşısındaki pastanede börek yedi.

İddiaya göre; öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayetinin artması üzerine öğretmenler, okula sağlık ekiplerini çağırdı.

Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı. Serum tedavisi uygulanan öğrencileri, aileleri yalnız bırakmadı.

Öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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