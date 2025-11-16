Börekçide cinayet: Yasemin'i öldürmek için Ankara'dan Bursa'ya gelmiş

Bursa'da Yasemin Bulut'u öldüren, ardından da intihar eden Fevzi Köksal'ın cinayeti işlemek için Ankara'dan geldiği belirlendi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde meydana geldi.

Sabah kahvaltı yaptığı işletmeye bir süre sonra geri dönen Fevzi Köksal, bu sırada börek almaya gelen eski kız arkadaşı Yasemin Bulut'u tabancayla başından vurdu.

Dışarı çıkan Köksal, caddede bu kez silahın namlusunu kendi başına doğrultup tetiği çekti.

İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yasemin Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Köksal ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Köksal da yaşamını yitirdi.