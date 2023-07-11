Boris Jonhson'ın Çankırı'daki köyü statü değiştirdi

Tahir Akgün ise 1954'te belediye olan Kalfat'ın 2014'te nüfusu 2 binin altına düştüğü için köye dönüştürüldüğünü anlattı.



Zekeriya Işık da sürekli Kalfat'ta yaşadığını anlatarak, "Beldemiz belediyelikten düştükten sonra sıkıntılar oldu. Şimdi güzel şeyler olacağına inanıyorum. Köyümüzün gençleri bu konuda beceride bulundu, çaba gösterdi. Belediye olursa muhatap alacağımız insanları bulacağımız bir yer olacak. Köyde olumsuz şeyler oluyor, bazı yerleşim yerlerinde sıkıntılar oluyor, muhatap olacak kimse yok." diye konuştu.



BORIS JOHNSON'IN KÖYÜ



Kalfat köyü, Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasının ardından sıkça gündeme gelmişti.



Osmanlı'nın son döneminde içişleri bakanlığı yapan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson'ın kökenlerinin Kalfat köyüne kadar uzandığı biliniyor.