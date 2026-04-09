Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin serbest bırakılmasına itiraz

Uşak Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin, Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen işe gitmediği halde belediyeden maaş aldığı öne sürülmüştü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı.

NTV İzmir Temsilcisi Merih Ak, gözaltına ilişkin operasyon İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Ak, "Sabah saatlerinde ekipler, Ömer Eşki'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı." ifadesiyle birlikte soruşturma ayrıntılarını şu şekilde aktardı:

“Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kız arkadaşının SGK kayıtlarıyla 22 Eylül 2025 tarihinde Bornova Belediyesi'ne, 'rica' üzerine, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak işe alındığı, bu tarihten itibaren de şüpheli A.A.'nın hiç işe gelmediği tespit edildi. Bu tespitlerin ardından da soruşturma başlatıldı.”

4 İSİM SERBEST KALDI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Eşki, P.K. ve İ.A. çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı. A.A. ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İTİRAZ EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelilerin serbest bırakılmalarına itiraz edildiği öğrenildi.

Öte yandan A.A.'nın savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini ve meydana gelen zararı ödeyeceğini belirttiği ifade edildi.

Soruşturmanın genişletilerek devam edeceği vurgulandı.

SGK KAYDI VAR AMA GÖREV YAPMIYOR

Soruşturma dosyasında şüpheli A.A.’nın SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı yer aldı.

SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda Belediye Başkanı Eşki, şüpheli A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A.'nın sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

ÖMER EŞKİ KİMDİR?

3 Haziran 1986 yılında doğan Eşki, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Eğitim hayatına Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü’nün, akabinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisanslarını yaparak devam eden Eşki, siyaset hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları’nda başladı.

2005-2006 yılları arasında CHP Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında CHP İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlenen Eşki, 2012 yılında CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday oldu.

Eşki, 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediyesi Gençlik Meclisi’nde, 2014-2019 yıllarında da Bornova Belediyesi Kent Konseyi’nde yöneticilik görevlerinde yer aldı.

2024 seçimlerinde ise Eşki, Bornova Belediye Başkanı seçildi.