Borsa 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, çalışıyor mu?

Borsa'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle çalışma takvimi sorgulanmaya başladı. Borsada yatırım yapan on binlerce kişi, "30 Ağustos'ta (bugün) borsa açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.



30 AĞUSTOS'TA BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?



30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle borsa çalışma saatleri araştırılmaya başladı.



Buna göre; Borsa İstanbul, 30 Ağustos cuma günü kapalı olacak. Borsa, 2 Eylül Pazartesi günü işlem görmeye devam edecek.

