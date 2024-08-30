Borsa 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta borsa açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı, borsada işlem yapan yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle, Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı ve takas işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta borsa açık mı, çalışıyor mu? İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri.

Borsa 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, çalışıyor mu?

'nın nedeniyle çalışma takvimi sorgulanmaya başladı. Borsada yatırım yapan on binlerce kişi, "30 Ağustos'ta (bugün) borsa açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

30 AĞUSTOS'TA BORSA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle borsa çalışma saatleri araştırılmaya başladı.

Buna göre; , 30 Ağustos cuma günü kapalı olacak. Borsa, 2 Eylül Pazartesi günü işlem görmeye devam edecek.

Borsa 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, çalışıyor mu? - 1

TAKAS PAZARTESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Resmi tatil nedeniyle İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

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