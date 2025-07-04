Borsa dolandırıcılığına 10 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "borsada yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul, Bursa, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon yaptı. 12 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.



Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.



Şüphelilerin, "borsada yüksek kazanç" vaadiyle kandırdıkları mağdurlardan 18 milyon 523 bin 602 lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş topladığı belirlendi.