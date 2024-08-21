Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 9.904,79 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,50 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,31 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,73 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyallerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, karışık bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ikinci el konut satışları ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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