Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 153,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,3 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 1,54 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,14 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,03 ile inşaat oldu.



Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.



Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü göstergeler endeksi ile ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu vurguladı.