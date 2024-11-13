Borsa günü yükselişle tamamladı

Holding endeksinde yüzde 1,33'lük bir değer artışı yaşanırken, finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 1,87 ile en fazla değer kaybı yaşayan sektör oldu.



Küresel piyasalarda ise, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından karışık bir görünüm hakim. Ekim ayında ABD TÜFE verileri aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artış gösterdi; bu oranlar piyasa beklentilerine paralel bir artışı işaret ediyor. Bu verilerin ardından yatırımcılar, yarın yapılacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını bekliyor.



Analistlere göre, yarın yurtiçinde haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın konuşmasının yanı sıra, Avrupa’da büyüme ve sanayi üretim verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu tutanakları takip edilecek. ABD tarafında ÜFE verileri ve işsizlik maaşı başvuruları da yatırımcıların radarında olacak.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.450 seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 9.200 ve 9.100 seviyeleri destek noktaları olarak değerlendiriliyor.