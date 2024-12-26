Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,34 yükseldi. En çok kazandıran sektör yüzde 3,00 ile spor olurken, en fazla değer kaybeden sektör yüzde 1,16 düşüşle finansal kiralama ve faktoring oldu.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yaklaşık iki yıl sonra politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,50 seviyesine çekti. TCMB, gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarını, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına göre ±150 baz puanlık bir marjla belirleme kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü desteklediğini göstermektedir." ifadeleri yer aldı.



Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle birçok borsa kapalı kalırken, açık olan borsalarda düşük likidite dikkat çekiyor.



Analistler, yarın yurt içinde sakin bir veri gündemi beklerken, yurt dışında ABD'de toptan stoklar, Japonya'da sanayi üretimi ve Tokyo TÜFE, işsizlik oranı ile Çin'de sanayi karlarının takip edileceğini belirtti. Teknik analiz açısından ise BIST 100 endeksi için 10.100 ve 10.200 puan seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.700 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.