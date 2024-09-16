Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,58 puan azalışla 9.669,91 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 30 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,19 ile spor oldu.



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.



Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.