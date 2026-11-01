Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Atila Türeli getirildi

ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

Türeli, 1970 yılında Konya Ereğli’de dünyaya geldi. İlkokulu Ereğli'de ortaokul ve liseyi Konya'da tamamladı. 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Türeli, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı.



1994 yılında avukatlık ruhsatını aldıktan sonra 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev aldı. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak göreve başladı. 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Türeli halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi.

KORMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlayan Korkmaz Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul ’da çalışma hayatına başladı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı.

Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da genel müdürlük görevini yürütüyor.

Ergun, aynı zamanda Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Ergun, ayrıca Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Yönetim Kurulu üyesidir.