Borsa İstanbul operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine operasyon yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 13 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda 12 şüpheli tutuklama, bir zanlı ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.