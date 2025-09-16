Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Investco Holding'in 14 yetkilisine gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında 16.09.2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir. Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

INVESTCO HOLDİNG'İN PATRONLARI KİMLER?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na göre Investco Holding'in ortakları arasında Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25, Nihat Özçelik'in ise yüzde 9,99 payı bulunuyor.

INVESTCO HOLDİNG, VERUSA HOLDİNG VE VERUSA TÜRK HİSSELERİ TABAN OLDU



Operasyon gelişmesiyle birlikte Verusa Holding ve Verusa Türk hisseleri Borsa İstanbul'da taban oldu.



Verusa Holding yüzde 10 civarı düşüşle 462,75 lira, Verusa Türk hisseleri de yüzde 10 düşüşle 49,60 lira seviyesine geriledi.

Investco Holding hissesi de yüzde 10 oranında düşüşle 738 liradan işlem görüyor.

INVESTCO HOLDİNG YÜZDE 324 YÜKSELDİ



Investco Holding hissesi 23 Haziran 2025 tarihinde 193,8 lira seviyesinden 15 Eylül 2025 tarihine kadar aralıksız yükseliş hareketi göstererek 822,5 liraya kadar yükseldi. Hisse böylece kısa zamanda yüzde 324 oranında yükseliş kaydetti.



VERUSA HOLDİNG'DE YÜZDE 165 YÜKSELİŞ



Verusa Holding hissesi 30 Mayıs 2025 tarihinde 202.3 liradan yükseliş hareketine başladı ve günümüze kadar her gün yükselerek devam etti. Dün 534,50 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı. Böylece yaklaşık 2.5 aylık süreçte yüzde 165'e yakın yükselmiş oldu.



VERUSA TÜRK HİSSESİ DE HIZLI YÜKSELDİ



Verusa Türk hissesi de hızlı yükselişten nasibini aldı. Hisse 23 Haziran 2025 tarihinde 28,60 lira seviyesinden 29 Ağustos 2025 tarihine kadar hızla yükseldi ve 64,05 liraya kadar çıkarak tarihi yüksek seviyesini gördü. Böylece 2 aylık süreçte yüzde 124 oranında prim yapmış oldu.

29 Ağustos 2025 tarihinden sonra dalgalı seyir izledi ve dün 49,6 liraya kadar düştü.



IŞIK ÖKTE KİMDİR?

Işık Ökte, eğitimini Borsa Robert Lisesi’nin ardından ABD’de Hamilton College’de ekonomi ve matematik alanlarında tamamladı.



1994 yılında Goldman Sachs’ın yatırım bankacılığı bölümünde kariyerine başlayan Ökte, üç yıl boyunca bankacılık ve bono araştırma departmanlarında görev yaptı. 1997’nin sonlarında Broadway Trading şirketinde New York Borsası temsilcisi olarak çalışmaya devam etti. 2000 yılında JP Capital’de yönetici pozisyonuna getirildi.



2010’da Finans Invest’te Başkan Yardımcısı olan Ökte, daha sonra Halk Invest ve TEB Invest’te stratejist olarak görev aldı. Kariyerine finansal danışman ve fon yöneticisi olarak devam etmektedir.