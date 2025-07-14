Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: Sekiz gözaltı kararı

BİR YÜKSELİYOR BİR DÜŞÜYOR



Uzun süredir yakın izleme pazarında yani günün belli saatlerinde işlem gören Atlantis Yatırım Holding hissesine orta vadeli olarak göz atıldığında yükseliş ve düşüşler dikkat çekiyor.



Uzun yıllar 1 lira seviyesinin altında işlem gören hissenin kaderi 2020 yılının başlarında hareketlenmeye başladı.



YÜZDE 4500 YÜKSELMİŞTİ



Hisse 2020 yılında 1 lira seviyesinden hızlıca yükseldi ve 2021 yılında 10 liraya kadar çıktı. Bu seviyelerden biraz satış gören hisse 2021 yılının sonlarına doğru yeniden ivme kazandı ve adeta tırmanışa geçti. 2021 yılının ortalarında 4 lira seviyelerinden 2022 yılının 9'uncu ayına kadar soluksuz yükseldi ve 185 liraya kadar çıktı. Başka bir deyişle 15 ay gibi bir sürede yüzde 4500 civarında yükseliş yaşadı.



İKİNCİ YÜKSELİŞ DENEMESİNDE DE YÜZDE 210 ARTTI



Yüzde 4500 yükselişi gören hisse şelaleden düşen su gibi gerilemeye başladı ve geçtiğimiz yıl bu zamanlar 40 lira seviyelerine kadar düştü. Bu seviyelerde yakın izleme pazarında olmasına rağmen yeniden yükseliş hareketi gösterdi ve 124 liraya çıktı. Başka bir deyişle yaklaşık bir ay gibi bir sürede Temmuz-Ağustos 2024'te yüzde 210 yükseldi.



Ağustos 2024'ten sonra yine düşüş gösteren hisse 45 lira seviyelerine kadar geriledi.



Mayıs 2025 tarihinden 45 lira seviyelerinden hisse yükselişe geçti ve 11 Haziran'da kısa vadeli yükselişini 73 lira seviyelerinde sonlandırıp yeniden düşüşe geçti.



Hisse 11 Temmuz 2025 tarihinde 56.90 liradan kapanış gerçekleştirmişti.