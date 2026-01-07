Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması. 15 şüpheli gözaltına alındı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayetler doğrultusunda bir şirket adına sosyal medya hesaplarından pay piyasasına yönelik manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.