Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli için karar
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirilmişti.
Üç şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme heyeti üç ismin de tutuklanmalarına karar verdi.
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