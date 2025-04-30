Borsa İstanbul operasyonu: 15 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif işlemler yaptıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Borsa İstanbul operasyonu: 15 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'da manipülatif işlemler yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖRGÜT VE DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da oldukları belirlenen şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi.

Harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, şüphelilere yönelik arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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