Borsa ne zaman açılacak? Bayram sonrası Borsa İstanbul açılış tarihi

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken, Borsa İstanbul'un çalışma takvimi de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Haftaya Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını aktaran analistler, yurt dışı piyasalardaki göstergelerin takip edileceğine dikkatleri çekti. Peki, Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak?

Borsa ne zaman açılacak? Bayram sonrası Borsa İstanbul açılış tarihi

Kurban Bayramı tatili öncesinde yatırımcıların gündeminde çalışmaları var. 'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Kurban Bayramı tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına, yeni hafta öncesi hız verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kurban Bayramı haftasında 9 gün idari izin verilmesiyle memurlar ve kamu kuruluşlarının tatil tarihleri belli olmuştu. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...

BAYRAM TATİLİNDE BORSA ÇALIŞMALARI

Kurban Bayramı 16-19 Haziran arasında idrak edilecek.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle gelecek hafta pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak.

Borsa, Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Borsa İstanbul, 20 Haziran Perşembe günü açılacak.

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