Borsacı Dede (İbrahim Aydın) kimdir? Borsacı Dede öldü mü?

"Borsacı Dede", Türkiye'de borsa yatırımlarıyla tanınan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan bir fenomen. Gerçek adı İbrahim Aydın olan "Borsacı Dede", 1970'li yıllardan bu yana borsa ile ilgileniyor. Emekli öğretmen olan Aydın, gençlik yıllarında edindiği borsa bilgisiyle adeta bir fenomen haline geldi. Yaklaşık 2 yıldır Instagram, YouTube ve Twitter gibi platformlarda borsa tüyoları ve hisse senedi yatırımı tavsiyeleri paylaşan Borsacı Dede, kendisine has üslubuyla dikkat çekiyor.



BORSACI DEDE ÖLDÜ MÜ?



Borsacı Dede'nin Ocak 2025'te hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağına ilişkin haberler sosyal medyada yer almıştı. Borsacı Dede’nin İstanbul’da hayatını kaybettiği öne sürüldü. Pek çok takipçisi, bu iddiaların doğruluğunu sorgularken, bazı kullanıcılar ise üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı. Ancak, Borsacı Dede'nin gerçekten hayatını kaybedip kaybetmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı

