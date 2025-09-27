Borsada ikinci dalga operasyonu: 11 kişi gözaltında

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen gelirleri borsada akladıkları gerekçesiyle 13 kişinin tutuklandığı Investco Holding'e yönelik soruşturmayı genişletti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni tarihli raporuyla Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, bunun üzerine ikinci dalga operasyonun gerçekleştirildiği bildirildi.



İKİ İLDE 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli iki ilde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri, borsa ve diğer yatırım araçlarını kullanarak aklamakla suçlanıyor.



Zanlılara yönelik suçlamalar arasında borsadaki bazı işlemlerde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğratmak da var.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı dosyası kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletilmiştir."

"Sermaye Piyasası Kurulu’nun yeni tarihli raporuyla, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim Anonim Şirketi (PAMEL) hisse senetlerine yönelik manipülasyon tespit ederek yazılı başvuruda bulunması üzerine, derdest soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir."

"Bu çerçevede; İstanbul ve Van illerinde bulunan şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alınmış ve tespit edilen adreslerde arama-el koyma tedbiri uygulanmıştır."

"İlgili kişi ve şirketler hakkında detaylı incelemeler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir."

INVESTCO HOLDİNG: BİRİNCİ DALGA OPERASYON

"Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirtilen Investco Holding'e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa üzerinden akladıkları öne sürülen 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYON: NİHAT ÖZÇELİK İZİ

Tutuklananlar arasında yer alan Nihat Özçelik'in borsada halka açık 5-6 firmanın gizli sahibi olduğu ileri sürülüyor.

İkinci dalga operasyon öncesi Verusa Holding’in PAMEL’in bir takım hisselerini 21 milyon TL’ye satın aldığı biliniyor.

Verusa Holding’in gerçek sahibinin ise “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek”, “şantaj, tehdit ve manipülasyon” iddiasıyla tutuklu bulunan Nihat Özçelik'in olduğu iddiası da dava dosyasına girdi.

Dava dosyasında, Özçelik'in Investco Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal ile yaptığı telefon konuşması da yer aldı.

Konuşmada Ünal, şirketin gerçek sahibinin Özçelik olduğunu ve SPK’ya bu durumu bildireceğine dair telefon konuşması bilirkişi raporunda yer aldı.

Özçelik’in kâğıttan imparatorluğu sonrası PAMEL’in değeri 1,5 yılda 500 kat artarak 7 milyar TL’ye çıkıyor.

Aynı dönemde PAMEL’in hisseleri bir anda 50 kuruştan 250 TL’ye çıkıyor.

INVESTCO HOLDİNG'İN PATRONLARI KİMLER?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na göre, Investco Holding'in ortakları arasında Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 25,25, Nihat Özçelik'in ise yüzde 9,99 payı bulunuyor.

