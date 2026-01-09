Borsada manipülasyon soruşturması. Gökhan Gönül'ün ev hapsi kaldırıldı

Borsa İstanbul'daki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken Gökhan Gönül hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilmişti.

Eski futbolcu hakkındaki ev hapsi kararı kaldırıldı. Sulh Ceza Hakimliğince Gönül için talep edilen yurtdışı çıkış yasağı ise sürüyor.

GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?

Futbol kariyerine Bursa Yolspor altyapısında başlayan 40 yaşındaki Gökhan Gönül, ardından Gençlerbirliği forması giymişti. Gönül, 2007 yılında da 1,4 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertli formayı 9 yıl giyen Gönül, 2016 yılında ise Beşiktaş'a imza atmıştı. 2021'de ise yolu Rizespor'la kesişen Gönül, 2023 yılı sonunda futbolculuk kariyerini noktalamış, teknik direktörlüğe başlamıştı.

Gönül Türkiye U21 Milli Takım'ında önce yardımcı hocalık ardından teknik direktörlük yapmıştı. Gökhan Gönül son olarak 11 Eylül 2025'te Fenerbahçe ile yardımcı antrenörlük için anlaşmış ancak 29 Eylül 2025'te takımdan ayrılmıştı.