Borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali ve ekonomik suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Gölcük'te 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla K.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli " suçlamasıyla Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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