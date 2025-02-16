Borsada yatırım vaadiyle dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali ve ekonomik suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, Gölcük'te 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla K.Ç.'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.