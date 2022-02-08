Borsada yüksek kazanç vaadiyle 40 milyon liralık vurgun

İstanbul merkezli 13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 kişi borsada yüksek kazanç vaadiyle 3 milyon dolar dolandırdığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı.

Haberler - DHA 08.02.2022 - 10:54

Borsada yüksek kazanç vaadiyle 40 milyon liralık vurgun

Sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 27 kişi gözlatına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde bazı sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin hesaplarının çalındığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, çalınan hesaplardan paylaşım yapan şüphelilerin bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını ifade ederek hesapta bulunan kişileri kandırdığı belirlendi.

Bu yöntem ile 27 kişinin yaklaşık 3 milyon dolar (40 milyon lira) dolandırıldığı tespit edildi.

Bugün İstanbul merkezli 13 ilde toplam 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken, operasyonların sürdüğü öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...