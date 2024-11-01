Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira oldu.



Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,88 ile sigorta oldu.



Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerine ilişkin siyasi belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle karışık bir seyir izleniyor.



Öte yandan, ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 12 bin kişi ile beklentilerin altında artarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu.



ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.



Analistler, veriler sonrasında Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 81 seviyesine yükseldi.



Güçlü kasırgalar ve büyük işçi grevinin ekim ayında tarım dışı istihdamda zayıf artışa neden olduğunu söyleyen analistler, tarım dışı istihdam verisindeki etkilerin geçici olduğunu ve işsizlik oranı üzerinde net bir etkisinin görülmediğini ifade etti.



Analistler, bu akşam uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini belirtti.



Haftaya yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 4. Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed'in ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,46 arttığını tahmin ediyor.



Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,46), bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyor.



Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 oldu.