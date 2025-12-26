Boru döşemesi yapılan kanalda toprak kayması. Bir işçi hayatını kaybetti

Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin çalıştığı kanalda toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan 3 işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan işçilerden M.Y, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. M.Y, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.