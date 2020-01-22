Boru hattından çaldıkları petrolü işleyerek satan 3 kişi yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalım Mahallesi'ndeki imalathanede, BOTAŞ'a ait boru hattından çalınan ham petrolün işlenerek akaryakıta dönüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, adrese yapılan operasyonda, ham petrolü motorine dönüştürmek amacıyla kurulan rafineri sistemini işleten M.B, N.A. ve A.E. yakalandı.



İş yeri ile eklentilerinde yapılan aramada, 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi olmak üzere 31 bin litre petrol türevi, 7 yakıt tankı, soğutma düzeneği, filtre sistemi ile akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipman ele geçirildi.



Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.