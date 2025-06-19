Boruların içerisinde göçmenler yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Göçmen şube müdürlüklerinin ortak çalışması kapsamında yurt dışına çıkış yapacak büyük çaplı boru yüklü bir tır Kapıkule Sınır Kapısı'nda durduruldu.



Polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin müşterek yaptığı aramada boruların içerisine gizlenmiş 2'si Irak, 3'ü Filistin biri Türk vatandaşı 6 kişi yakalandı.



Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.

BORUDA YAKALANDILAR



Araç sürücüsü ile boru içerisinde yakalanan Türk vatandaşı F.K. gözaltına alındı.



F.K'nın ilk sorgusunda Antalya'da suç örgütü kurmak suçundan yargılandığı dosyanın onanması sonrası 10 bin avro karşılığı yurt dışına kaçmaya çalıştığını belirttiği öğrenildi.