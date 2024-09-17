Boş arazide bulunan mayın imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde boş bir arazide bulunan mayın kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Boş arazide bulunan mayın imha edildi

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde bugün öğleden sonra boş arazide bir tavuk kümesinin yanında patlayıcı cisim olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ve güvenlik önlemi alan ekipler, cismin patlamamış mayın olduğunu belirledi. Mayın, İlçe Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Patlama sonrası mayının bulunduğu alanda çukur oluştuğu görüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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