Boş arazide cesedi bulunan bebek defnedildi

Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin kimliği belirlenemedi. Bebek, "Melek bebek kimsesiz" adıyla çocuk mezarlığında toprağa verildi.

Boş arazide cesedi bulunan bebek defnedildi
Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu

Dün Şirin, bugün başka bir bebek: Mezarlıkta parçalanmış bebek cesedi bulundu

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Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde dün hareketsiz halde bulunan ve yapılan kontrolde hayatını kaybettiğini belirlenen bebeğin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na getirildi.

Çocuk mezarlığı bölümüne defnedilen bebeğin kabrinin başına konulan tahtaya "Melek bebek kimsesiz" yazıldı.

Kimliği belirlenemeyen ve erkek bebeğin cesedinden alınan parçaların Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

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