Boş arazide silahla vurulmuş halde bulundu

Mardin’de bir kişi boş arazide başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Boş arazide silahla vurulmuş halde bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Doğanlı-Gürmeşe köyü mevkiinde Mahmut Deniz, boş arazide başından vurulmuş halde bulundu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Deniz’in cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Öte yandan olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...