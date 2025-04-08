Boş arazide silahla vurulmuş halde bulundu
Mardin’de bir kişi boş arazide başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Doğanlı-Gürmeşe köyü mevkiinde Mahmut Deniz, boş arazide başından vurulmuş halde bulundu.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Deniz’in cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Öte yandan olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.
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