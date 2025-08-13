Boş arazide tekme tokat öldüresiye dayak: Ankara'da vahşet
Ankara'da boş araziye götürdükleri E.K.'yi dövüp, videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan beş kişiden dördü polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde beş kişi, E.K. adlı kişiyi boş araziye götürüp, tekme tokat dövdü.
Şüpheliler, E.K.'yi döverken çektikleri videoyu da sosyal medyada paylaştı.
DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, beş kişiden kimliklerini belirlediği E.E., C.E., H.E. ve V.E.C.'yi gözaltına aldı.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve C.E. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
H.E. ve V.E.C.'nin ise emniyette işlemleri sürüyor.
Öte yandan polis, olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ankara
- Polis
- Dayak