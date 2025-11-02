Boş arazide yenidoğan bebek cesedi bulundu

Çanakkake'nin Ayvacık ilçesinde bağlı İlyasfakı köyü yakınlarında akşam saatlerinde boş bir arazide kız bebek cesedi bulundu. Cesedi gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göbek bağının henüz kurumamış olması nedeniyle yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.