Boş arazideki bidonlar ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Karahüyük Mahallesi yakınlarında boş arazide bulunan içi siyah sıvı dolu bidonları gören vatandaşlar durumu ihbar etti.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, özel kıyafet giyen AFAD ekipleri de bidonlarda inceleme yaptı.



Yapılan incelemede bidonların içerisinde bulunan sıvının küçükbaş hayvanların memelerini temizlemek için kullanılan kimyasal madde olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri tarafından bölgeden alınan bidonların gömüleceği öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.