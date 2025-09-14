Boş araziye tonlarca soğan döküldü
Karaman'da çuvallar dolusu tonlarca kuru soğan boş araziye dökülmüş halde bulundu. Bazı vatandaşlar ise çuvallardaki sağlam soğanları seçerek evlerine götürdü.
Karaman'da taş ocakları mevkiindeki boş araziye bir kısmı çürümüş tonlarca kuru soğan atıldı.
Soğanların döküldüğü adrese otomobil ve kamyonetle gelen bazı vatandaşlar ise soğanlardan sağlam olanları çuvala doldurup götürdüler.
DAHA ÖNCE DE ATILMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı şekilde Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye yine bir kısmı çürümüş çuvallar dolusu tonlarca soğan atılmıştı.
Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise bilinmiyor.
