Boş araziye tonlarca soğan döküldü

Karaman'da taş ocakları mevkiindeki boş araziye bir kısmı çürümüş tonlarca kuru soğan atıldı.

Soğanların döküldüğü adrese otomobil ve kamyonetle gelen bazı vatandaşlar ise soğanlardan sağlam olanları çuvala doldurup götürdüler.

DAHA ÖNCE DE ATILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı şekilde Organize Sanayi Bölgesi'nde boş araziye yine bir kısmı çürümüş çuvallar dolusu tonlarca soğan atılmıştı.

Soğanların kim ya da kimler tarafından döküldüğü ise bilinmiyor.