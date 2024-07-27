Boş binanın çatısı alev alev yandı

Diyarbakır'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Boş binanın çatısı alev alev yandı

Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı’ndaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne ait kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve daha önce lojman olarak kullanılan 6 bloktan birinde öğle saatlerinde yangın çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü, okul, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve bir özel hastanenin arasında bulunan binanın çatısındaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. , ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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