Boş havuza düşen tilki aç ve susuz kalıp öldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde villa inşaatında havuza düşen iki tilki, düştükleri yerden çıkamadı. Tilkilerden biri aç ve susuz kalıp öldü, diğeri ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Boş havuza düşen tilki aç ve susuz kalıp öldü

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’da villa inşaatındaki boş havuza düşen bir tilki, aç ve susuz kalıp öldü.

Kuşadası’nda inşaat halindeki bir sitenin villalarına ait boş bir havuza düşen tilkinin, uzun süre aç ve susuz kaldığı, aşırı sıcakta bitkin düştüğü, havuzdan çıkarılamadığı ihbarı üzerine Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri bölgeye hareket etti.

Olay yerine gelen doğaseverler yaptıkları çalışmanın ardından tilkiyi havuzdan çıkararak kurtardı.

Bitkin düştüğü gözlemlenen tilki yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Boş havuza düşen tilki aç ve susuz kalıp öldü - 1

Aynı bölgede başka bir tilkinin daha ertesi gün havuza düştüğü, kurtarılan tilkinin yapılan tedavisinin ardından tekrar doğaya salındığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Tilkilerin muhtemelen aşırı sıcaktan dolayı su arayışında olduklarını tahmin ediyoruz. Genç tilkiler gibi, geçtiğimiz günlerde de bir İnce Yılanı yine havuzdan çıkarmıştık. Bu durum inşaat halindeki ya da kullanılmayan havuzların şehir içindeki yaban hayatını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Kullanılmayan havuzlara bu tür düştüğü gibi, çocuklar da düşebilir. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için havuzlara güvenlik filelerinden takılması önleyici bir tedbir olabilir.” dedi.

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