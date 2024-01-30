Boş taahhütname ile tahliyeye Yargıtay onayı

Kiracıdan alınan boş tahliye taahhütnamesinin hukuka uygun bulundu.

Ankara'da ev sahibi F.T., kira sözleşmesi yaparken imzalattığı tahliye taahhütnamesi ile kiracısı K.Y.'ye tahliye davası açtı.



Kiracı K.Y, tahliye taahhütnamesinin boş olduğunu, sonradan ev sahibi tarafından doldurulduğunu iddia ederek, davanın reddini istedi.



Ankara 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tahliye taahhütnamesi geçerli sayılarak, kiracı hakkında tahliye kararı verildi.



Davacı kararı temyize götürdü. Dosyaya bakan Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını onayladı.

Kararın gerekçesinde davalı kiracının tarih bölümü boş olan taahhütnameye imza atarak, davacı ev sahibine istediği tarihi yazma yetkisi verdiği ve sonucuna katlanmak zorunda olduğunu belirtildi.

ISPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ DAVACIDA

Ayrıca söz konusu taahhüdün kiralanan mülkün tesliminden önce verildiği veya taahhütnamede yazılı tarihin sonradan ev sahibi tarafından doldurulduğu iddiasını ispat yükümlülüğünün de davalı kiracıda olduğuna hükmetti.