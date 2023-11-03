Boşanma davası açmak için gittiği adliyenin bahçesinde öldürüldü

Kadın cinayeti bu kez adliye önünde işlendi.



Alaattin Keçkin ile bir süredir sorun yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Keçkin, boşanma davası açmak için Seferihisar Adliyesi'ne gitti.



Eşinin peşinden giden Keçkin, barışmak istediğini söyledi. Neşe Keçkin, bu teklifi kabul etmeyince öfkelenen Keçkin, adliye bahçesinde eşine bıçakla saldırdı.



Bir polis memuru duruma müdahale ederken bu sırada çiftin yakınlarının da dahil olmasıyla arbede çıktı.



Keçkin önce polis memurunu elinden, sonra eşini göğsünden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Keçkin, kurtarılamadı.



Yaralanan polis memuru ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



TUTUKLANDI



Suç aleti ile yakalanan Alaattin Keçkin emniyete götürüldü.



İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Keçkin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.