Boşandığı eşine saldırdı, komşusunun evini yaktı

60 yaşındaki Ramazan A. boşandığı Makbule Küçük ile iki komşusuna saldırdı. Daha sonra komşusunun evini ateşe veren Ramazan A., olay yerinden kaçtı.

Boşandığı eşine saldırdı, komşusunun evini yaktı

'nın Seydişehir ilçesinde Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi.

Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü döven Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da saldırdı.

KOMŞUSUNUN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı. Alevler, ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Boşandığı eşine saldırdı, komşusunun evini yaktı - 1 Konya'nın Seydişehir ilçesinde Ramazan A., komşusunun evini ateşe verdi

YARALI ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sağlık, ve ekipleri sevk edilirken, yaralı üç kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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