Boşandığı eşine saldırdı, komşusunun evini yaktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi.

Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü döven Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da saldırdı.

KOMŞUSUNUN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

