Boşandığı eşine saldırdı, komşusunun evini yaktı
60 yaşındaki Ramazan A. boşandığı Makbule Küçük ile iki komşusuna saldırdı. Daha sonra komşusunun evini ateşe veren Ramazan A., olay yerinden kaçtı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Ramazan A., boşandığı Makbule Küçük'ün evine geldi.
Belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından Küçük'ü döven Ramazan A., sesi duyup tarafları ayırmayan gelen komşuları Mehmet Kula ile Hatice Kula'yı da saldırdı.
KOMŞUSUNUN EVİNİ ATEŞE VERDİ
Ramazan A., daha sonra Küçük'ün evini ateşe verip, kaçtı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
YARALI ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı üç kişi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan polis, Ramazan A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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