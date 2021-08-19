Boşandığı eşini atletiyle boğarak öldürdü

İstanbul Büyükçekmece’de Metin Esin boşandığı eşi Fatma İnan’ı atletiyle boğarak öldürdü.



Olay dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Metin Esin konuşmak istediğini söyleyip boşandığı eşi Fatma İnan’ın evine gitti.

Esin ile Fatma İnan arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Üzerindeki atleti çıkarıp İnan’ı boğarak öldüren Metin Esin, polisi arayıp eski eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Esin’i gözaltına aldı. Dört çocuk annesi Fatma İnan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



“DAYAK ATIP EZİYET EDERDİ”



Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun, Fatma İnan'ın daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını öne sürdü.