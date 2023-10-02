Boşandığı eşinin kardeşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı

Silah seslerini duyarak dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan Davulcuoğlu ve yanında bulunan G.D. (23) ile M.F.Y., ambulanslarla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Doğukan Davulcuoğlu doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirirdi. Tedavisine devam edilen yaralılardan M.F.Y’nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Polis, olayın ardından kaçan zanlı K.M.Ç’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.