Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdükten sonra kendini vurdu

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki Sarayönü Karakolu önünde meydana geldi.

İddialara göre, boşanma aşamasında olan Kanan Şamlıoğlu (32) ile 3 çocuk annesi eşi Nihal Şamlıoğlu (27) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında cinnet getiren koca, yanındaki silahla eşini vurduktan sonra silahı başına dayayıp ateşledi.

Silah seslerini duyarak dışarıya çıkan polisler, 112 Acil Servis Merkezini arayarak ambulans istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nihal Şamlıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Kenan Şamlıoğlu ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadının cansız bedeninin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.