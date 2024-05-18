Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini yaktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşine ait evde yangın çıkardı. Şüpheli kadın gözaltına alındı.

Boşanma aşamasında olduğu eşinin evini yaktı

Yeni Mahalle Ayaz Sokak'ta eşi İbrahim B.'ye (62) ait 3 katlı binanın son katında yaşayan S.B. (39), henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkardı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. sırasında binanın 2. katında yaşayan İbrahim B'nin evde olduğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, çiftin 15 aylık evli olduğu, İbrahim B.'nin 5 gün önce boşanma davası açtığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü: 2 kişi kayıp

Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü: 2 kişi kayıp

Kuşadası’nda uyuşturucu alışverişine suçüstü

Kuşadası’nda uyuşturucu alışverişine suçüstü

Kütahya'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

Kütahya'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

TEM’de beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

TEM’de beyaz eşya yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Mansur Yavaş'ın ağabeyi Burdur'da geçirdiği kazada yaralandı

Mansur Yavaş'ın ağabeyi Burdur'da geçirdiği kazada yaralandı

Tekirdağ'da ambulanslar mahsur kaldı: Sebebi konser yoğunluğu

Tekirdağ'da ambulanslar mahsur kaldı: Sebebi konser yoğunluğu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...