Boşanma aşamasındaki 5 çocuğunun annesini katletti

Şahin Özbilen Mahallesi, 263 sokakta dün saat 03.30'da meydana gelen olayda, 5 çocuk annesi Rabia Şen, boşanma aşamasında olduğu eşi Serdar Şen tarafından çıkan tartışma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Ağır yaralanan talihsiz kadın, götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Çiftin daha önce sıkça tartıştığı ve evden ayrılan Rabia Şen’in kısa süre önce eşi Serdar Şen ile barışarak geri döndüğü öğrenildi. Serdar Şen, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.