Boşanma aşamasındaki adam eşinin sevgilisini öldürdü

Gece saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde yaşanan olayda, iddialara göre Neriman K. bir süre önce eşi Mustafa K.'ya boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti. Sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen de Neriman K. ile yaşamaya başladı.

Mustafa K., iki oğlu ve yanlarına ismi öğrenilemeyen bir kişiyi daha alarak Karabük'ten Çaycuma ilçesine geldi. Neriman K., kardeşi ve sevgilisinin yaşadığı eve camdan içeriye giren Mustafa K. Yaşar Esen'i üç yerinden bıçakladı. Olay sonrası dört şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı.



Neriman K.'nın durumu jandarma ve acil sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler köye geldi. İlk müdahalesi yapılan Yaşar Esen, kaldırıldığı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde delil toplarken Yaşar Esen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olay sonrası kaçan Mustafa K., iki çocuğu ve ismi öğrenilemeyen şüpheli jandarmanın çalışması sonucu Karabük'te yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.